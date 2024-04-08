Планові відключення електроенергії у Миколаєві, Фото: shutterstock

Сьогодні, 8 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 9:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 6 Поздовжня;

вул. Троїцька;

Херсонське шосе;

вул. 1 Лінія;

вул. 1 Слобідська;

пров. 2 Овражний;

вул. Будівельників;

вул. 7 Поздовжня;

вул. Кругова;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 6 Інгульська;

вул. Нікольська;

вул. Соборна;

вул. Лягіна;

вул. Шевченка;

вул. Артилерійська;

вул. Потьомкінська;

вул. Наваринська.

Також з 8:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Казарського;

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Белова;

вул. Кар'єрна.

Раніше була інформація про те, що в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подаватимуть і вимикатимуть кожних дві години за різними адресами.