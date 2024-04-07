Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як знищили російський безпілотник-розвідник SuperCam
Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі бригади.
Захисники не уточнюють, на якому саме напрямку це відбулося.
Раніше миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.
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Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як знищили російський безпілотник-розвідник SuperCam
Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі бригади.
Захисники не уточнюють, на якому саме напрямку це відбулося.
Раніше миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.