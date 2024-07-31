Збитий ворожий дрон, фото з відкритих джерел

У ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одну керовану авіаційну ракету та чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.