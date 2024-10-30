  • середа

    30 жовтня, 2024

  • 13.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві організовують виставку тварин, щоб знайти нові домівки для котів та собак

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин».У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин».

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин на якій шукатимуть нові родини для котів та собак.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Захід відбудеться у Каштановому сквері 3 листопада. Він розпочнеться об 11:00 і триватиме до 15:00.

Виставку організовує комунальне підприємство «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тільки тварини, які наразі є на КП.

Організатори зазначають, що на виставці будуть дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. 

«Звертаємо увагу на те, що охочі взяти тваринку повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код (додаток «Дія» теж підходить)», — додали на КП.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, 19 жовтня у Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.

До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

Читайте також:

новини

Прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль

Прокуратура просить суд арештувати майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування

2 години тому

Миколаївців просять допомогти зібрати ₴300 тис. на авто для морпіхів

Головне сьогодні