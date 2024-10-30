У Миколаєві організовують виставку тварин, щоб знайти нові домівки для котів та собак

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Фото: КП «Центр захисту тварин».

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин на якій шукатимуть нові родини для котів та собак.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Захід відбудеться у Каштановому сквері 3 листопада. Він розпочнеться об 11:00 і триватиме до 15:00.

Виставку організовує комунальне підприємство «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тільки тварини, які наразі є на КП.

Організатори зазначають, що на виставці будуть дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

«Звертаємо увагу на те, що охочі взяти тваринку повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код (додаток «Дія» теж підходить)», — додали на КП.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, 19 жовтня у Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.

До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.