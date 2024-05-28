Дмитро Дєнков

Головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова, якого затримали співробітники територіального центру комплектування, змогли розшукати тільки після того, як його батьки написали заяву на розшук. У редакції видання називають випадок з ТЦК «ганебною практикою».

Про це повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

Нагадаємо, що Дмитра Дєнкова затримали співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області та утримували, забравши телефон. За словами Севгіль Мусаєвої, чоловік їхав до Одеської області провідати своїх батьків, які там живуть. Його затримали прикордонники на транзитній ділянці.

«Справа в тому, що щоб потрапити до села, звідки Дмитро родом, потрібно проїхати через частину дороги, що пролягає в прикордонній молдовській зоні, іншого шляху там немає. Його затримали прикордонники. Згодом вони передали нашого колегу співробітникам ТЦК, хоча центр не є ані судовим органом, ані органом слідства. Як ми з’ясували вже потім, у Дмитра забрали телефон та ноутбук. Дмитро не виходив на зв’язок з вечора неділі. І це, звісно, стало великим стресом для всіх — батьків, які чекали на сина, дружини та колег», — додає вона.

З журналістом не могли зв’язатися допоки його батьки не написали заяву на розшук у поліцію.

«Так не має відбуватися. Ми вирішили вийти в публічну площину і розповісти про це своїй аудиторії, бо це правопорушення – позбавляти людину можливості зв’язатися з рідними та попередити їх. Ми робили це і раніше в таких випадках. Моя особиста думка — це абсолютна ганебна практика, яка має припинитися негайно і яка ще більше лякає людей та руйнує довіру та повагу до ТЦК та держави загалом. Такі випадки точно не сприяють мотивації людей долучатися до захисту держави та грають на руку ворогу», — впевнена Севгіль Мусаєва.

Разом з тим у Оперативному командуванні «Південь» заявили, що Дмитро Дєнков «довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку».

«Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних...Враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеський обласний ТЦК та СП», — зазначили в опаративному командуванні.

Однак головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заперечила заяву ОК «Південь». За її словами, журналіст оновив свої дані в Резерв+ у перший же день після запуску застосунку, адже він планував добровільно мобілізуватися. Журналіст хотів піти служити в кінці червня.

«Як і велика кількість українців, Дмитро оновив свої дані в Резерв+ у перший же день після запуску застосунку. І коли на сторінці Оперативного командування «Південь» в фейсбуці з’являється допис про те, що «зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані», це, м'яко кажучи, неправда», — додає вона.

Дмитро Дєнков також прокоментував випадок з прикордонниками та ТЦК. За його словами, він долучиться до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту

«Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант», — написав він.

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