Українські військові сьогодні, 7 квітня, збили два російські безпілотники над Чорним морем, якими ворог хотів атакувати регіон.
Про це повідомили Сили оборони півдня у Telegram-каналі.
«Упродовж дня 7 квітня на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено два російські розвідувальні БпЛА – Supercam та Орлан-10», – сказано в повідомленні.
Раніше військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як знищили російський безпілотник-розвідник SuperCam.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.
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Українські військові сьогодні, 7 квітня, збили два російські безпілотники над Чорним морем, якими ворог хотів атакувати регіон.
Про це повідомили Сили оборони півдня у Telegram-каналі.
«Упродовж дня 7 квітня на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено два російські розвідувальні БпЛА – Supercam та Орлан-10», – сказано в повідомленні.
Раніше військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як знищили російський безпілотник-розвідник SuperCam.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.