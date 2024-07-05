На Миколаївщині горів будинок. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні, 5 липня, о 08:34 у Новій Одесі загорівся житловий будинок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На місце направлено відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини.

Зазначається, що вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів.

За словами рятувальників, завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось вберегти будинок від повного знищення.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучались 4 вогнеборців, 1 спецавтомобіль.

Раніше у ДСНС наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.

Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.