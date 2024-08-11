Впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія елктропередач.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

У Миколаївському районі зранку, 10 серпня, о 10:44 та 11:45 ворог атакував село Дніпровське Куцурубської громади FPV дронами. Внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль. Також зайнялась сільськогосподарська техніка, але займання оперативно ліквідували.

Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків. Так, 25-ти річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, стан задовільний. Іншому — медична допомога надана на місці, від госпіталізації відмовився.

Також вдень, 10 серпня, о 14:30, під ворожим артилерійським обстрілом перебував Очаків. Внаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави. Всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Наслідки обстрілу Очакова 10 серпня, фото: Очаків Новини Online Наслідки обстрілу Очакова 10 серпня, фото: Очаків Новини Online Наслідки обстрілу Очакова 10 серпня, фото: Очаків Новини Online

За уточненим даними травмовано чотирьох людей. Двох жінок 70-ти та 73-ох років та двох чоловіків — 44-ох та 69-ти років. На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70-ти років у важкому стані госпіталізували у Миколаїв.

Вдень, 10 серпня, о 14:20 росіяни завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Іванівка пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.

Також зазначається, що вніч на 11 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Але деталі нададуть згодом.

Нагадаємо, впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.