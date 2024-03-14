Бійці 73-го морського центру ССО завадили спробі противника замінувати водойми на Херсонщині, знищивши техніку росіян.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
«Оператори морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходився особовий склад противника. Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів», — йдеться в повідомленні.
У результаті влучної роботи операторів ССО техніку противника знищено.
Зазначається, що по ворожих цілях військові завдали вогневого ураження ударними безпілотними системами.
Нещодавно, миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
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Бійці 73-го морського центру ССО завадили спробі противника замінувати водойми на Херсонщині, знищивши техніку росіян.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
«Оператори морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходився особовий склад противника. Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів», — йдеться в повідомленні.
У результаті влучної роботи операторів ССО техніку противника знищено.
Зазначається, що по ворожих цілях військові завдали вогневого ураження ударними безпілотними системами.
Нещодавно, миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.