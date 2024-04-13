12 квітня у Миколаєві по проспекту Центральному водій легкового авто Skoda Octavia наїхав на пасажира, що переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це йдеться у повідомленні ГУНП у Миколаївській області.

Пішохід отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.

«За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками, попередньо, ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві легковик наїхав на пішохода. Фото: ГУНП у Миколаївській області У Миколаєві легковик наїхав на пішохода. Фото: ГУНП у Миколаївській області

Винуватцю ДТП загрожує до трьох років за ґратами. Поліція наразі встановлює усі обставини та шукає очевидців аварії.

Нагадаємо, також на Миколаївщині, біля селища Олександрівка Вознесенського району, автомобіль HYUNDAI ІХ 35 злетів з проїжджої частини. Внаслідок аварії загинув 76-річний пасажир, водійку та ще двох пасажирів госпіталізували.