Перший летальний випадок від нового штаму пташиного грипу в Мексиці / Ілюстративне фото

У Мексиці 59-річний чоловік помер від нового штаму пташиного грипу A(H5N2). Це перший у світі летальний випадок.

Крім того, це перший лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом цього грипу, зареєстрований у всьому світі, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Симптоми хвороби з’явилися у чоловіка у квітні. У нього були гарячка, утруднене дихання, діарея, нудота та загальна слабкість.

За даними видання, через декілька днів хворий звернувся до медиків, його госпіталізували. Чоловік був прикутий до ліжка з інших причин, ще до появи ознак недуги. Врятувати пацієнта не вдалося: того ж дня у лікарні він помер від ускладнень.

Пізніше лікарі провели аналізи. Наприкінці травня лабораторно підтвердили, що чоловік був інфікований новим штамом вірусу пташиного грипу A(H5N2).

Джерело інфікування наразі невідоме, кажуть у ВООЗ. Відомо, що чоловік не контактував з птахами чи іншими тваринами.

Експерти Європейського агентства з безпечності харчових продуктів побоюються, якщо пташиний грип почне передаватися між людьми, то світ може стикнутися із черговою пандемією. Тож вони закликають до посиленого нагляду за людьми та тваринами, адже, за даними ВООЗ, вакцини від цієї недуги поки не існує.

Нагадаємо, у лютому цього року в Баштанському районі Миколаївщини зафіксували новий спалах пташиного грипу. Ряд сіл у зоні нагляду.