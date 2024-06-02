Під Миколаєвом знову горіло стихійне сміттєзвалище, фото: ДСНС

Рятувальники загасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі неподалік села Мішково-Погорілове під Миколаєвом, яка виникла сьогодні зранку, 3 червня.

Там на території 800 метрів квадратних горіло сміття та сухостій, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Під Миколаєвом знову горіло стихійне сміттєзвалище, фото: ДСНС Під Миколаєвом знову горіло стихійне сміттєзвалище, фото: ДСНС Під Миколаєвом знову горіло стихійне сміттєзвалище, фото: ДСНС

Від ДСНС там досі працюють 4 вогнеборці, 2 одиниці спецтехніки. Залучена техніка приватного підприємства «Мильча», зокрема бульдозер. Щоб припинити тління та задимлення, сміття засипається шаром ґрунту. Причина пожежі встановлюється.

Др цього рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді Миколаївської області.

Нагадаємо, що у липні 2023 року рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове. На ньому часто стаються пожежі. У листопаді 2020 року вогонь не могли приборкати 10 годин.

У 2015 році журналістка «НикВести» писала про те, що ще у 2009 році ПП «Мільча» мала засипати кар'єр і відкрити на його місці страусину ферму. Однак, сміттєзвалище продовжує функціонувати.