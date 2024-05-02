Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 2 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Залізнична;

вул. Виноградна (Інгульський);

пров. 2 Зелений;

вул. Зелена;

вул. Кобера;

пров. Виноградний;

пров. Зелений;

вул. Старофортечна;

пр. Богоявленський;

вул. Наваринська;

вул. Пушкінська;

пров. Кур'єрський;

пр. Центральний;

вул. Декабристів;

вул. Лягіна;

вул. Нікольська;

вул. Велика Морська;

вул. Спаська.

Також з 09:00 ранку до 19:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Новосельська;

вул. Богородична;

вул. Даля;

вул. Погранична.

Також з 09:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. 7 Поперечна;

вул. 8 Березня;

вул. Сінна;

вул. Зашука;

8 Поперечна.

Крім того, з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

пров. 2 Баштанський;

пров. 2 Троїцький;

пров. 2 Легпромівський;

пров. 4 Легпромівський;

пров. Троїцький;

пров. Кіровський;

вул. Баштанська;

вул. Троїцька;

Троїцький проїзд;

Садовий проїзд;

вул. 2 Набережна;

пров. 1 Легпромівський;

пров. 3 Легпромівський;

вул. Балагана.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».