Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

У понеділок 1 липня вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, попри застереження рятувальників громадяни знову випалювали суху траву та сміття у Миколаївському, Баштанському й Первомайському районах, також у Вознесенську та Миколаєві.

Сухостій на полі площею 2,7 гектара гасили у Шевченківській громаді. Загальна площа пожеж склала майже 23 гектари.

За словами рятувальників, найбільше вогняна стихія вирувала у Галицинівській громаді, де горіння приборкували одне за одним вогнеборці місцевої пожежної охорони. Внаслідок займання сухостою у селі Прибузьке горів житловий будинок та дві господарчі споруди. Вдалося врятувати ще три житлових будинки, розташованих неподалік. Майже аналогічний випадок, але вже без займання оселі відбувся на території приватного будинку в садово-виноградному товаристві «Океан». В першому випадку площа склала 2,8 гектара, в другому 300 квадратних метрів.

В селі Добра Криниця Інгульської громади надзвичайники залучались на гасіння пожежі двох споруд господарського призначення площею 60 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

У Миколаєві пожежно-рятувальні підрозділи залучались до ліквідації пожежі балкона (0,5 квадратних метрів) на першому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Будівельників та сміття в споруді, що не експлуатується (20 квадратних метрів) на проспекті Миру.

До гасіння пожеж залучились 100 рятувальників та 25 пожежних автомобілів від ДСНС.

Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 1 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, 30 червня, пожежно-рятувальні підрозділи 32 рази залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. Від ДСНС працювали 142 вогнеборці та 36 одиниць техніки.