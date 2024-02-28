Ердоган знову заговорив про переговори між Україною та Росією. Фото: Getty Images

Туреччина готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган під час відеозвернення до учасників саміту «Україна – Південно-Східна Європа» 28 лютого, передає Anadolu.

«Незважаючи на те, що ми вступили в третій рік війни і незважаючи на всі наші зусилля, не було досягнуто достатнього прогресу на шляху до встановлення миру. Я залишаюся прихильником того, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс закінчити війну справедливим і довготривалим миром», – додав він.

За його словами, слід принаймні визначити загальні параметри миру.

«Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі», – наголосив президент Туреччини.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може допомогти у експорті агропродукції через порти Миколаєва.

Нагадаємо, що Володимир Путін мав приїхати до Туреччини. Там заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.

В свою чергу, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.

Пізніше візит Володимира Путіна до Туреччини перенесли на пізніший термін.