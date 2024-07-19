Обстріл Миколаєва 19 липня. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.

Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.

«Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу», — написав президент.

Обстріл Миколаєва 19 липня. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Обстріл Миколаєва 19 липня. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.