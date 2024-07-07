Графіки відключень світла на Миколаївщині 8 липня

В «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.

Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.

Зазначається, що графік на завтра очікується жорсткий та передбачає одночасне відключення декількох черг одночасно.

Зокрема:

00:00 - 14:00 — двох черг

14:00 - 19:00 — трьох черг

19:00 - 22:00 — чотирьох черг

22:00 - 24:00 — трьох черг.

В погодинному розрізі:

00:00 - до 02 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги

02:00 - до 04 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги

04:00 - до 06 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги

06:00 - до 08 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги

08:00 - до 10 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги

10:00 - до 12 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги

12:00 - до 14 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги

Додатково відключення будуть у «жовті» години:

14:00 - до 16 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги + 2 черга («жовті»години)

16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги + 4 черга («жовті» години)

18:00 - до 19 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги + 5 черга («жовті» години)

19:00 - до 20 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги + 5 та 6 черги («жовті» години)

20:00 - до 22 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги + 1 та 2 черги («жовті»години)

22:00 - до 24 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги + 3 черга («жовті» години).

Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.