В «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.
Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.
Зазначається, що графік на завтра очікується жорсткий та передбачає одночасне відключення декількох черг одночасно.
Зокрема:
В погодинному розрізі:
Додатково відключення будуть у «жовті» години:
Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.
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В «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.
Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.
Зазначається, що графік на завтра очікується жорсткий та передбачає одночасне відключення декількох черг одночасно.
Зокрема:
В погодинному розрізі:
Додатково відключення будуть у «жовті» години:
Нагадаємо, в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго.