Герман Галущенко. Фото: Мінестерство енергетики України.

За допомогою масованого удару із застосуванням ракет та дронів-камікадзе вранці 22 березня росіяни планували спричинити повний блекаут по Україні.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Чиновника назвав атаку «наймасштабнішою за всю історію атак на енергетику».

«Ворог застосував одночасно понад 150 різних засобів ураження. Це суттєве випробування для енергосистеми. Метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі», - сказав глава Міненерго.

Герман Галущенко додав, що ця повітряна атака торкнулася споживачів у 12 областях України. Найбільше постраждали Харківська, Одеська та Хмельницька області. Також, складна ситуація зараз і на Дніпровській ГЕС, де триває усунення наслідків ракетних ударів.

Глава Міненерго зазначив, що відновлювальні роботи тривають.

Раніше повідомлялось, що у випадку, якщо Росія поставила мету зруйнувати Дніпровської ГЕС, то ракетні атаки по дамбі можуть продовжитися.