У п’ятницю, 19 липня, від ракетного удару по Миколаєву окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Нагадаємо, що ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення.
«Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», — зазначили в ДСНС.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.
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У п’ятницю, 19 липня, від ракетного удару по Миколаєву окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Нагадаємо, що ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення.
«Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», — зазначили в ДСНС.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.