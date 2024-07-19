У Миколаєві від ракетного удару постраждали три будинки і дитячий садок. Фото: ДСНС

У п’ятницю, 19 липня, від ракетного удару по Миколаєву окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Нагадаємо, що ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення.

«Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», — зазначили в ДСНС.

У Миколаєві від ракетного удару постраждали три будинки і дитячий садок. Фото: ДСНС

У Миколаєві від ракетного удару постраждали три будинки і дитячий садок. Фото: ДСНС

У Миколаєві від ракетного удару постраждали три будинки і дитячий садок. Фото: ДСНС

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.