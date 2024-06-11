Центр Херсона під ворожим обстрілом, фото з відкритих джерел

Російська армія минулої доби здійснила удари по 14 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та Херсон.

«Пошкоджені дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська ввечері 10 червня завдали ракетного удару по громаді в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.