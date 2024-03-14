Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто вранці потрапило під обстріл, в результаті чого є загиблий та постраждалі.
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
«За попередніми даними, внаслідок прильоту у легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце», — заявив В'ячеслав Гладков.
Російські Telegram-канали публікують відео автомобіля, який спалахнув нібито після обстрілу.
Губернатор області запевняє, що російська ПВО збила на відльоті до Бєлгорода 8 повітряних цілей.
«У місті Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров'я – пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверх будівлі», — заявив В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.
На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.
У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.
Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».
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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто вранці потрапило під обстріл, в результаті чого є загиблий та постраждалі.
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
«За попередніми даними, внаслідок прильоту у легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце», — заявив В'ячеслав Гладков.
Російські Telegram-канали публікують відео автомобіля, який спалахнув нібито після обстрілу.
Губернатор області запевняє, що російська ПВО збила на відльоті до Бєлгорода 8 повітряних цілей.
«У місті Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров'я – пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверх будівлі», — заявив В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.
На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.
У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.
Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».