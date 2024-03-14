Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто вранці потрапило під обстріл, в результаті чого є загиблий та постраждалі.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

«За попередніми даними, внаслідок прильоту у легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце», — заявив В'ячеслав Гладков.

Російські Telegram-канали публікують відео автомобіля, який спалахнув нібито після обстрілу.

Губернатор області запевняє, що російська ПВО збила на відльоті до Бєлгорода 8 повітряних цілей.

«У місті Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров'я – пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверх будівлі», — заявив В'ячеслав Гладков.

Атаки на Бєлгород

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.

На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.

Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.

Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».