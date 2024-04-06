Воєнні злочини РФ. Фото: NV

Поліція в Миколаївській області оголосила підозру російському військовослужбовцю Арсєну Мамедову у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це пише «Судовий репортер»

З 18 березня по 10 листопада 2022 року 205 окрема мотострілецька козача бригада РФ контролювала село Новопетрівка Баштанського району в Миколаївській області. Окупанти користувались майном місцевих, проводили рейди по будинках, залякували цивільних та погрожували вбивством, начебто шукаючи людей, які крадуть їхню зброї та боєприпаси.

У тексті підозри йдеться про випадки жорстокого поводження із трьома цивільними жителями села Новопетрівка 12 жовтня 2022 року.

На момент цих подій Арсєн Мамедов був механіком-водієм 1 відділення, 2 розвідувального взводу, розвідувальної роти, 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади. Відомо, що він має позивний «Асхаб».

12 жовтня 2022 року в другій половині дня Арсєн Мамедов зайшов у двір приватного будинку і змусив господаря піти на сусіднє подвірʼя. Там солдати затягнули чоловіка у підсобне приміщення і Арсєн Мемедов його побив.

Того ж дня після обіду Арсєн Мамедов з іншими солдатами прибули до іншого будинку й зустріли біля воріт місцевого жителя. Один із військових обурився, що цей чоловік там стоїть і вдарив його по тулубу. Потерпілий похитнувся і висловив невдоволення. Почувши це, Арсєн Мамедов підійшов і вдарив чоловіка обома руками в груди так, що він упав і вдарився об металеві ворота. Арсєн Мамедов ще кілька разів ударив лежачого ногою по голові і тулубу.

У той самий день Арсєн Мамедов із товаришами їхали автомобілем ВАЗ вулицею Садова у селі Новопетрівка. Дорогою у цей час проходив чоловік. Росіяни зупинились і Арсєн Мамедов наказав селянину зайти в будинок навпроти, де мешкала місцева жителька. На подвірʼї Арсєн Мамедов побив затриманого кулаком і шматком черепиці по голові, а також наказував іншому військовому прострелити потерпілому ногу, у звʼязку з чим той просив його пожаліти.

Потім чоловіка змусили залізти у багажник ВАЗ. У багажнику машини Арсєн Мамедов привіз потерпілого до іншого домоволодіння. Арсєн Мамедов імітував відрубання чоловікові пальців, а потім змусив його перевдягтися у жіночу спідницю і кофтинку, знайдені у будинку. При цьому погрожував заручнику сексуальним насильством.

Переодягнувшись у жіночий одяг, потерпілий знову був поміщений у багажник. Додатково Арсєн Мамедов надів йому на голову пакет. Вже в іншому будинку Арсєн Мамедов у присутності інших солдатів словесно глумився із заручника в жіночому одягу і з пакетом на голові, принижуючи його статеву приналежність і погрожуючи, що його зґвалтують інші російські військові.

Через деякий час росіяни знову помістили заручника до багажника і перевезли до іншого будинку в тому ж селі. Там потерпілому наказали перевдягтися у свій одяг. Потім Арсєн Мамедов двічі ударив його головою об металеві ворота і, погрожуючи автоматом, наказав лізти до собачої будки. Чоловік заліз у будку і перебував там із собакою, а Арсєн Мамедов ще перевернув цю буду виходом догори і пішов із подвірʼя у невідомому напрямку.

У березні цього року Арсєн Мамедову вже оголошували підозру за жорстокість щодо цивільного населення. Окрім нього, участь у викраденнях та катуваннях брали військові Джабраїл Юсупов із позивним «Габріель» та ще двоє з позивними «Алмаз» і «Каха».

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували 122 318 російських воєнних злочинів.