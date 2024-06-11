Максим Денщік

У Запоріжжі стріляли у місцевого посадовця Максима Денщіка. Його госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати потерпілого.

Про це повідомляє Поліція Запорізької області

У вівторок, 11 червня, у середмісті Запоріжжя було скоєно вбивство. Потерпілий від отриманих поранень помер. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи.

«Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

В Нацполіції додали, що зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Наразі поліцейські розпочали першочергові слідчі (розшукові) дії.

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Максима Денщіка. Він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від «Єдиної Росії».