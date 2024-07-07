У місцевому водосховищі в Южноукраїнську в неділю, 7 липня, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Повідомляється, що зранку співробітники поліції сповістили рятувальників про те, що у місті під час риболовлі на місцевому водосховищі зник чоловік.

Рятувальники знайшли у воді тіло загиблого чоловіка, фото: ДСНС Миколаївської області Рятувальники знайшли у воді тіло загиблого чоловіка, фото: ДСНС Миколаївської області

Для проведення пошуку залучено аварійно-рятувальне відділення 25 державної пожежно-рятувальної частини на спецавтомобілі САРМ-Л з надувним човном.

Тіло 68-річного загиблого виявлено у воді на відстані 10 метрів від берега та передано до судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у селі Ракове Вознесенського району потонув 42-річний чоловік.