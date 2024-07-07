У місцевому водосховищі в Южноукраїнську в неділю, 7 липня, рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Повідомляється, що зранку співробітники поліції сповістили рятувальників про те, що у місті під час риболовлі на місцевому водосховищі зник чоловік.
Для проведення пошуку залучено аварійно-рятувальне відділення 25 державної пожежно-рятувальної частини на спецавтомобілі САРМ-Л з надувним човном.
Тіло 68-річного загиблого виявлено у воді на відстані 10 метрів від берега та передано до судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, у селі Ракове Вознесенського району потонув 42-річний чоловік.
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У місцевому водосховищі в Южноукраїнську в неділю, 7 липня, рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Повідомляється, що зранку співробітники поліції сповістили рятувальників про те, що у місті під час риболовлі на місцевому водосховищі зник чоловік.
Для проведення пошуку залучено аварійно-рятувальне відділення 25 державної пожежно-рятувальної частини на спецавтомобілі САРМ-Л з надувним човном.
Тіло 68-річного загиблого виявлено у воді на відстані 10 метрів від берега та передано до судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, у селі Ракове Вознесенського району потонув 42-річний чоловік.