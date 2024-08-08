Вчора, 7 серпня, близько 23-ї години, у Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та 9-ї Слобідської сталась ДТП, через яку зіштовхнулись відразу три автомобілі.
Як повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області, водій нехтував сигналами світлофора.
«Водій автомобіля Skoda виїхав на перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, і як наслідок — трапилось зіткнення з автомобілями Lexus та Mercedes. На щастя, обійшлося без потерпілих», — пише пресслужба.
Патрульні склали на винуватця ДТП протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, що передбачає стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Ми закликаємо водіїв бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою та неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Від цього залежить життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 8 серпня, по автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинув 52-річний чоловік. Поліція шукає свідків.
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Вчора, 7 серпня, близько 23-ї години, у Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та 9-ї Слобідської сталась ДТП, через яку зіштовхнулись відразу три автомобілі.
Як повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області, водій нехтував сигналами світлофора.
«Водій автомобіля Skoda виїхав на перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора, і як наслідок — трапилось зіткнення з автомобілями Lexus та Mercedes. На щастя, обійшлося без потерпілих», — пише пресслужба.
Патрульні склали на винуватця ДТП протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, що передбачає стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Ми закликаємо водіїв бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою та неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Від цього залежить життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 8 серпня, по автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинув 52-річний чоловік. Поліція шукає свідків.