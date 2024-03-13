У місті Снігурівка тимчасово відсутнє водопостачання у зв’язку з ремонтними роботами на водогоні.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє у мікрорайоні «Семи Вітрів.
Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт та подачі електроенергії до насосних станцій.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, у Миколаєві, через проведення ремонтних робіт, ряд вулиць залишилися без водопостачання.
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У місті Снігурівка тимчасово відсутнє водопостачання у зв’язку з ремонтними роботами на водогоні.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє у мікрорайоні «Семи Вітрів.
Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт та подачі електроенергії до насосних станцій.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, у Миколаєві, через проведення ремонтних робіт, ряд вулиць залишилися без водопостачання.