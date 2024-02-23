M113 на українському фронті. Фото: Getty Images

Україна отримала від Іспанії бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні», — розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Він зауважив, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя вона ефективніше в евакуації поранених.

«Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом мій заступник Наталія Калмикова. Вдячний партнерам за підтримку у війні», — заявив міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (майже 228 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.