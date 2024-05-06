Затримання підозрюваних. Фото СБУ.

Українські спецслужби затримали агентурну групу Федеральної служби безпеки Росії, яких підозрюють у підготовці масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що російська спецслужба завербувала двох чоловіків з Умані та Лубен. Вони мали повідомляти координати енергогенеруючих підприємств та логістичних складів зберігання паливно-мастильних матеріалів.

«Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці вказують, що обох підозрюваних затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Наразі чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Затримання підозрюваних. Фото СБУ.

Нагадаємо, що у Харкові затримали підозрюваного у коригуванні ворожого вогню, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою.