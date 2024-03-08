В Миколаєві затримали мешканця Запоріжжя, якого підозрюють у збуті озброєння на території Миколаєва. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Про це повідомляє ГУ національної поліції у Миколаївській області.
Зловмисником виявився 44-річний мешканець Запоріжжя. Чоловіка затримали одразу після продажу озброєння на 2 тисячі доларів.
Чоловік незаконно продав 45 тротилових шашок різних маркувань, два ручних протитанкових гранатомети, два капсуля-детонатори і вогнепровідний шнур. Слідчі затримали зловмисника на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що зловмисник збував озброєння серед кола знайомих та до одного з них приїхав в Миколаїв з метою збуту вибухових речовин та бойових припасів.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Суд обирав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо як миколаївські правоохоронці вилучили з обігу безакцизні сигарети на понад ₴300 тисяч.
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В Миколаєві затримали мешканця Запоріжжя, якого підозрюють у збуті озброєння на території Миколаєва. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Про це повідомляє ГУ національної поліції у Миколаївській області.
Зловмисником виявився 44-річний мешканець Запоріжжя. Чоловіка затримали одразу після продажу озброєння на 2 тисячі доларів.
Чоловік незаконно продав 45 тротилових шашок різних маркувань, два ручних протитанкових гранатомети, два капсуля-детонатори і вогнепровідний шнур. Слідчі затримали зловмисника на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що зловмисник збував озброєння серед кола знайомих та до одного з них приїхав в Миколаїв з метою збуту вибухових речовин та бойових припасів.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Суд обирав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо як миколаївські правоохоронці вилучили з обігу безакцизні сигарети на понад ₴300 тисяч.