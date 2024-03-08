Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція.

В Миколаєві затримали мешканця Запоріжжя, якого підозрюють у збуті озброєння на території Миколаєва. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ національної поліції у Миколаївській області.

Зловмисником виявився 44-річний мешканець Запоріжжя. Чоловіка затримали одразу після продажу озброєння на 2 тисячі доларів.

Чоловік незаконно продав 45 тротилових шашок різних маркувань, два ручних протитанкових гранатомети, два капсуля-детонатори і вогнепровідний шнур. Слідчі затримали зловмисника на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Правоохоронці встановили, що зловмисник збував озброєння серед кола знайомих та до одного з них приїхав в Миколаїв з метою збуту вибухових речовин та бойових припасів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обирав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція. Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція. Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція.

Нагадаємо як миколаївські правоохоронці вилучили з обігу безакцизні сигарети на понад ₴300 тисяч.