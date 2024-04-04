Холера. Фото з відкритих джерел

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі серед дітей спостерігається масове захворювання на холеру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами окупаційна влада намагається приховати спалах: у місті наразі не оголошували карантин, а керівники шкіл замовчують проблему.

«Маріупольці в окупації. Головний захист — ви самі. Мийте руки. Кип’ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе, — написав Петро Андрющенко.

За словами радника мера, днями у маріупольських Viber-чатах і групах «ВКонтактє» (заборонена на території України російська соцмережа) поширювали повідомлення нібито Україна готується влаштувати «біологічну диверсію».

Зокрема, йшлося про «зараження» води холерною паличкою, «смертей від якої буде більше, аніж від COVID-19».

Раніше повідомлялося, що росіяни в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.