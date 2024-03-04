Внаслідок вибуху вранці 4 березня в Самарській області Росії пошкоджено залізничний міст.
Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.
Приблизно о 6:30 на перегоні «Зірка-Чапаєвськ» стався підрив опори залізничного мосту через річку Чапаєвка. Затримано пасажирські поїзди «Москва-Орськ», «Москва-Самара» та електропоїзд «Сизрань-Мирна».
Стверджується, що ніхто не постраждав.
За даними Baza, рух поїздів мостом припинено. Наразі територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери, в регіоні оголошено план «Загорськ».
Стверджується, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.
Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили підрив. Там зазначили, що залізнична гілка використовувалась Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом «Полимер» у місті Чапаєвськ.
«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим», — додали в ГУР.
Нагадаємо, бійці 73-го морського центру ССО провели спецоперацію «Цитадель» у Чорному морі — військові підірвали видобувну платформу поблизу тимчасово окупованого Криму.
Також вранці 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія» та неподалік від «виборчої дільниці».
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Внаслідок вибуху вранці 4 березня в Самарській області Росії пошкоджено залізничний міст.
Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.
Приблизно о 6:30 на перегоні «Зірка-Чапаєвськ» стався підрив опори залізничного мосту через річку Чапаєвка. Затримано пасажирські поїзди «Москва-Орськ», «Москва-Самара» та електропоїзд «Сизрань-Мирна».
Стверджується, що ніхто не постраждав.
За даними Baza, рух поїздів мостом припинено. Наразі територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери, в регіоні оголошено план «Загорськ».
Стверджується, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.
Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили підрив. Там зазначили, що залізнична гілка використовувалась Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом «Полимер» у місті Чапаєвськ.
«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим», — додали в ГУР.
Нагадаємо, бійці 73-го морського центру ССО провели спецоперацію «Цитадель» у Чорному морі — військові підірвали видобувну платформу поблизу тимчасово окупованого Криму.
Також вранці 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія» та неподалік від «виборчої дільниці».