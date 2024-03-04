В Самарській області РФ підірвали залізничний міст. Фото: Baza

Внаслідок вибуху вранці 4 березня в Самарській області Росії пошкоджено залізничний міст.

Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.

Приблизно о 6:30 на перегоні «Зірка-Чапаєвськ» стався підрив опори залізничного мосту через річку Чапаєвка. Затримано пасажирські поїзди «Москва-Орськ», «Москва-Самара» та електропоїзд «Сизрань-Мирна».

Стверджується, що ніхто не постраждав.

За даними Baza, рух поїздів мостом припинено. Наразі територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери, в регіоні оголошено план «Загорськ».

Стверджується, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили підрив. Там зазначили, що залізнична гілка використовувалась Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом «Полимер» у місті Чапаєвськ.

«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим», — додали в ГУР.

Нагадаємо, бійці 73-го морського центру ССО провели спецоперацію «Цитадель» у Чорному морі — військові підірвали видобувну платформу поблизу тимчасово окупованого Криму.

Також вранці 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія» та неподалік від «виборчої дільниці».