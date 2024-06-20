Віктор Ляшко. Фото: Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Відключення електроенергії та перебої з водопостачанням можуть призвести до спалахів інфекційних захворювань, зокрема вірусний гепатит А, гастроентероколіт і, ймовірно, холера.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC.

За його словами, що часто, коли вимикають світло, також зникає і вода. Однак зупинка водопостачання на тривалий термін, а потім його запуск може призводити до того, що водний шлях передання інфекційних проб може вийти на перше місце.

Як зазначив Віктор Ляшко, що при проблемах зі світлом та водою загрожують ті інфекційні хвороби, які передаються при недотриманні «банальних» норм гігієни, як-от через немиті руки або фрукти.

«Це гепатити, і та сама холера. Це ботулізм — немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь», — заявив Віктор Ляшко.

Зокрема, і минулого року, і цього року вже фіксували випадки спалаху вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.