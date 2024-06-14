Російський військовий на території окупованої Запорізької атомної станції, фото: AFP

На окупованій російською армією Запорізькій АЕС 11 червня вибухнула одна з мін біля ставка-охолоджувача.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Працівники агентства прозвітували, що чули вибухи біля станції упродовж кількох днів минулого тижня.

На ЗАЕС підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем. Під час вибуху не було жодних фізичних пошкоджень чи постраждалих, а про причини вибуху команда МАГАТЕ не повідомила.

«Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію», — прокоментував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ також відвідали одну з електропідстанцій у місті Енергодар, шоб оглянути наслідки ймовірного обстрілу, який, за даними ЗАЕС, стався 8 червня. У МАГАТЕ звітують, що ймовірний обстріл призвів до пожежі та пошкодження підстанції, яка обслуговує будівлю Енергодарської міськради. Там розташований головний комунікаційний вузол між ЗАЕС та Енергодаром. Однак унаслідок пошкоджень лінію зв’язку не перервано.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС?

Станція опинилась під контролем Російської Федерації у березні 2022 року. Через російські обстріли станція пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області було розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.

6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

Загалом за два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС.

Голова правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін раніше заявляв, що через некомпетентність набраного росіянами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.