Місце, де сталося пограбування. Фото: поліція у Миколаївській області.

У Веселиновому слідчі поліції затримали чоловіка, який пограбував жінку та втік з місця подій.

Інцидент трапився вдень 24 липня, повідомляє поліція у Миколаївській області.

За інформацією від потерпілої, невідомий чоловік вихопив у неї сумку з гаманцем і мобільним телефоном біля її дому та намагався втекти.

Жінка, переслідуючи грабіжника, помітила працівників поліції, які патрулювали неподалік від місця вчинення злочину та повідомила їм про злочин.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного, який виявився 23-річний мешканець Херсонщини, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів за вчинення майнових злочинів.

Мобільним телефоном та сумку з грошима правоохоронці вилучили та повернули власниці.

Нагадаємо, що у Южноукраїнську затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці сумки у відвідувачки перукарні.