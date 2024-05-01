Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня

У ніч на 1 травня війська РФ завдали чергового удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, унаслідок ворожого удару по Одесі зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

«З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Одесу у ніч на 1 травня загинули троє людей, ще троє поранені.