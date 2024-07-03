Росіяни вдарили по житлових кварталах на Херсонщині. Фото: Getty Images

Російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазначили поранення.

Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон.

Зазначається, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено три багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

«Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок та газопровід; пошкоджені приватні автомобілі»,—йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.