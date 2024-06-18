Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Снігурівці, крім мікрорайону «Птахофабрика», через відсутність світла на насосних станціях тимчасово немає водопостачання.

Про це написав керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Зазначається, що водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт та подачі електроенергії до насосних станцій.

Нагадаємо, що стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.