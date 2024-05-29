Пожежа у Вовчанській громаді. Фото: ДСНС

У вівторок, 28 травня, внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Згоріло понад 15 гектарів, в тому числі і лісу.

Про це повідомили у ДСНС.

Вказується, що горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.

Пожежникам вдалося загасити вогонь та врятувати від знищення 64 будівель. Жертв і постраждалих немає.

Пожежа у Вовчанській громаді. Фото: ДСНС

Пожежа у Вовчанській громаді. Фото: ДСНС

Пожежа у Вовчанській громаді. Фото: ДСНС

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії. Від початку російського наступу на півночі Харківської області до 16 травня з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.