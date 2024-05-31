З олійного заводу у Баштанці стягнули ₴300 тис. за забруднення повітря. Ілюстративне фото: ОхоронаМ

З олійноекстракційного заводу у Баштанці стягнули 300 тисяч гривень компенсації збитків, завданих екології через викиди забруднюючих речовин.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Господарський суд Миколаївської області задовільнив позов Баштанської окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Суд визнав доведеним факт, що олійноекстракційне підприємство у період з 29 грудня 2021 року по 24 лютого 2022 року здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу. Це завдало збитки навколишньому середовищу на суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, атака РФ по припортовій інфраструктурі Одещини завдала збитків екології на майже 309 мільйонів гривень.