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Загроза мазутного забруднення: на Миколаївщині проводитимуть щоденний моніторинг Чорного моря

Загроза мазутного забруднення у Чорному морі, фото: censor.netЗагроза мазутного забруднення у Чорному морі, фото: censor.net

Мазут, що потрапив у Чорне море внаслідок аварії танкерів «Волгонефть» 15 грудня, продовжує поширюватися. За даними Міндовкілля, Одеська область наразі поза зоною забруднення.

Але Держекоінспекція проводитиме щоденний моніторинг стану вод і узбережжя Одещини та Миколаївщини, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як відомо, забруднення вже охопило понад 1000 км² Чорного моря, зокрема узбережжя окупованого Криму.

Слід зазначити, що, екологи звернулася до Миколаївської та Одеської обласних військових адміністрацій щодо проведення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для підготовки заходів із локалізації можливих забруднень.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що мазут може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва. За його словами, течія влаштована таким чином, що ймовірніше за все, може це дістатися одеського та миколаївського узбережжя.

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