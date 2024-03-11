У Вінницькій області затримали дружину колишнього керівника райради від «Партії регіонів» за підозрою у державній зраді.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За інформацією слідства, підозрювана отримувала вказівки від російських спецслужб та шукала аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами Збройних Сил України. Вона також передавала геолокації лікарень, де лікуються українські захисники, та вивчала маршрути руху військових ешелонів.
За інформацією ЗМІ, що підозрюваною є Світлана Сікорська — дружина колишнього «регіонала» Олександра Сікорського, який до 2015 року очолював місцеву райраду.
Наразі жінка під вартою, їй повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.
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У Вінницькій області затримали дружину колишнього керівника райради від «Партії регіонів» за підозрою у державній зраді.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За інформацією слідства, підозрювана отримувала вказівки від російських спецслужб та шукала аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами Збройних Сил України. Вона також передавала геолокації лікарень, де лікуються українські захисники, та вивчала маршрути руху військових ешелонів.
За інформацією ЗМІ, що підозрюваною є Світлана Сікорська — дружина колишнього «регіонала» Олександра Сікорського, який до 2015 року очолював місцеву райраду.
Наразі жінка під вартою, їй повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.