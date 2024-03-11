Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

У Вінницькій області затримали дружину колишнього керівника райради від «Партії регіонів» за підозрою у державній зраді.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією слідства, підозрювана отримувала вказівки від російських спецслужб та шукала аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами Збройних Сил України. Вона також передавала геолокації лікарень, де лікуються українські захисники, та вивчала маршрути руху військових ешелонів.

За інформацією ЗМІ, що підозрюваною є Світлана Сікорська — дружина колишнього «регіонала» Олександра Сікорського, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Наразі жінка під вартою, їй повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 2 статті 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

частина 1 статті 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

стаття 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

частина 3 стаття 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.