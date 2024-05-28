Російський завод безпілотників. Фото:The Wall Street Journal

Російський завод в Татарстані планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів.

Про це пише Wall Street Journal.

Виробництво дронів іранської розробки розміщено в особливій економічній зоні «Алабуга», на притоці Волги.

Експерт із безпілотників Генрі Томпсон сказав, що Росія тепер виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські, прискорюючи виробництво боєздатної зброї. Проаналізувавши уламки, знайдені в Україні, він дійшов висновку, що нові версії «Шахедів» були виготовлені в Росії.

Нагадаємо, що Латвія у 2024 році інвестує у коаліцію безпілотників 20 мільйонів євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів.