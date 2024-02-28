Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У межах території природно-заповідного фонду біля села Мигія Первомайського району екоінспектори встановили факт незаконної вирубки 31 дерева породи «Клен».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Незаконна вирубка дерев у Мигії. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За даними екоінспекції, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 246 Кримінального Кодексу України («Незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев»).

Загальний розмір збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства, становить майже 2,2 мільйона гривень.

Вказується, що незаконне знищення рослинності зафіксували на землях природно-заповідного фонду, оскільки Мигія входить до складу Національного парку «Бузький гард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя».

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».