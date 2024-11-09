Завдано шкоди на ₴31 тисячу: на Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби

На Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція

Біля міста Новий Буг Миколаївської області виявили чоловіка, який виловив рибу забороненим знаряддям лову.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що 60-метровою мисиновою сіткою місцевий мешканець виловив 20 сріблястих карасів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить понад 31 тисячу гривень.

Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, за 2024 рік в Одеській області екологи оштрафували порушників на 25 тисяч гривень за недотримання правил любительського рибальства.