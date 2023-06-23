У Миколаєві 21 червня комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило початок набору до нової навчальної групи водіїв тролейбусів через недостатню кількість працівників. Випускники попередньої групи готуються до складання іспиту.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Початок курсів заплановано на 24 липня. Усі охочі стати водіям можуть заповнити анкету за посиланням: http://surl.li/ihfyb.

Методистка навчально-виробничого центру «Миколаївелектротранс» Ірина Воздвиженська розповіла, що на початку навчання, група водіїв тролейбуса складалася з 22 осіб, але згодом залишилося 15 учнів.

Вона додає, що 19 липня учні складають іспит для підтвердження своїх знань та навичок, щоб після вже почати працювати та самостійно виходити на лінію маршруту.

— Нині з практичної частини вони пройшли більше половини і під кінець навчання мають добре їздити стрілками, спецчастинами, містом і всіма маршрутами. Вони практичну частину нам здають, а ми вже дивимося, наскільки людина впевнена у собі, та як реагує на всі знаки і дорожню обстановку, адже тут все залежить від людини, – каже Ірина Воздвиженська.

Вона додала, що буває таке, коли людина намагається, але в неї не все виходить, тому в таких випадках пропонують поглиблене стажування, де учні можуть отримати необхідні втрачені навички.

Стажист Дмитро розповів, що гуляючи вулицею Соборною, побачив оголошення про набір водіїв, у якому його зацікавила стипендія розміром 6700 гривень.

— Спочатку було страшно з відчуттями габаритів, але потім згодом почав звикати, зараз усе нормально, адже досвідчені майстри нам не лише добре пояснюють теоретичну та практичну частини, а й наочно та дуже зрозуміло все показують. Тому я виходжу на навчальні маршрути та майже ідеально їжджу, – каже Дмитро.

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначив, що щодня на маршрути виходять 28 тролейбусів, з яких – 22 сучасні фірми «Дніпро».

— Нині ми маємо тролейбуси: «Дніпро», «Škoda14Tr», Лаз E183D1 та «МАЗ-ЕТОН Т103». На маршрути сьогодні випускаємо 28 одиниць тролейбусів, із них щодня виходять 22 одиниці тролейбуса марки «Dnipro», придбані у рамках проекту Миколаївської міської ради з Європейським банком реконструкції та розвитку. Усі тролейбуси, які рухаються лінією, працюють з кондиціонерами, – каже Юрій Сметана.

Підприємству на сьогодні необхідно 80 водіїв тролейбусів, яких підприємство готове вивчити та працевлаштувати.

— На даний момент штат водіїв не укомплектований і нам потрібно ще більше. Не так легко набрати, але ми намагаємося, наскільки це можливо. У період навчання забезпечили учнів стипендією, безкоштовним проїздом у нашому транспорті, соцпакетом та гарантуємо офіційне працевлаштування, – наголосив Юрій Сметана.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном: 050 327 48 91, або за адресою: вул. Андрєєва-Палагнюка, 17