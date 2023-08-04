У Миколаєві, 4 серпня погасили нову поштову марку «Винищувачі зла», на якій зображені літаки-винищувачі F-16.Тираж марки становить - 600 000 примірників.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

На спецпогашенні були присутні представник повітряного командування Південь Сергій Павленко, директор Миколаївської та Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» Єгор Косоруков та миколаївські волонтери.

За словами директора Миколаївської та Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» Єгора Косорукова, провідною ідеєю випуску марки є залучення уваги світової спільноти до постачання в Україну модернізованих літаків для боротьби з російським агресором.

«За період великої війни я познайомився з багатьма людьми й бійцями, на тлі тієї біди, що зараз в Україні. І всі ці люди (волонтери) допомагали ЗСУ та Україні разом з «Укрпоштою». Справа у нас одна — наближення перемоги та допомога воїнам, до чого я вас завжди та закликаю. Донатьте як тільки можете, тільки разом ми наближаємо нашу перемогу», - сказав Єгор Косоруков.

Відомо, що з продажу кожної марки - 16 гривень підуть на придбання техніки для Збройних сил України.

Так, для погашення поштового блоку спеціально випущено конверт випущений конверт «Перший день» формату С6. Зокрема, загальний тираж конверта в перший день склав 50 000 примірників. На конверті зображено силует льотчика з тризубом, який є втіленням мужності та хоробрості української армії.

Зазначається, що запрошені волонтерів розписався на конвертах з марками, а потім спеціальним штемпелем разом із директором миколаївської філії та майором ОК «Південь» Сергієм Павленко погасили її.

Зокрема, автором поштової марки виступив український художник Максим Паленко. На поштовій марці зображені українські воїни, що знищують московський Кремль, як символ «Імперії зла», перетираючи його на винищувальній тертці.

Фото: Діана Шликова

Нагадаємо, що конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.

Раніше повідомлялось, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.

До того ж на адміністративному кордоні Миколаївщини та Херсонщини відбулося спецпогашення марки «Сили Безпеки та Оборони України».