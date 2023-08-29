Сьогодні, 29 серпня в Миколаєві відбувся меморіальний захід з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

До вшанування долучилися начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, радниця патронатної служби начальника Миколаївської ОВА Неллі Яровенко.

Варто додати, що серед учасників виступила з промовою дружина загиблого миколаївця Олександра Юрескул Наталія, яка прочитала вірш, присвячений полеглим бійцям.

Зокрема, на заході виконав патріотичні пісні правоохоронний ансамбль «Південний патруль».

Пам’ять полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. До того ж після виконання Гімну України колона небайдужих містян, військовослужбовці та представників влади направилася до меморіального комплексу «Струни пам’яті», де поклали квіти.

Крім того, на Соборній площі встановили тимчасову інсталяцію – військові черевики, що уособлюють оборонців, які віддали життя за Батьківщину.

Нагадаємо, у Вознесенську в парку Першого Травня встановлюють алею пам'яті воїнів-захисників, які загинули у російсько-українській війні.