Відкриття виставки Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

У п’ятницю 10 травня у Миколаївському музеї суднобудування та флоту пройшло урочисте відкриття виставки Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Виставка складається з 27 картин фотографій, на яких зображена природа Антарктики та процес роботи українських полярників. Більшу частину кадрів зробили учасники нещодавніх українських експедицій, також зустрічаються архівні кадри. Крім фотографій відвідувачі могли побачити шеврони різних українських експедицій та полярні артефакти, серед яких було опудало пінгвіна, китовий вус та зразки гірських порід.

Директор Національного Антарктичного Наукового Центру Євген Дикий разом з учасником сезонних експедицій та біологом Андрієм Зотовим розповіли відвідувачам про флору материку, можливості потрапити на станцію «Академік Вернадський» та найцікавіші результати з останнього антарктичного сезону, який завершився у квітні.

Зараз на полярній станції знаходяться 14 людей. За словами директору центру, з початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєдналися 25 українських полярників.

— Ця виставка про українців у Антарктиді та понад 25 років нашої участі у дослідженнях білого континенту та вивчення процесів там. Ця виставка про людей, які досліджують Антарктиду, і про людей, які захищають нашу державу, тому що це одночасно одні й ті самі люди. Коли наші полярники йдуть на фронт ми вручаємо їм унікальні шеврони з зображенням бойового пінгвіна, — сказав Євген Дикий.

Українські полярники, які вступили до ЗСУ. Фото НикВести

За його словами, Антарктида та Арктика — це унікальні регіони, де можна досліджувати процеси, які впливають на всю планету.

— Ці процеси впливають на нас, але впіймати їх саме тут важко. Це можна порівняти з серцебиттям: серце б'ється у певній частині тіла і його робота впливає на весь організм. Проте відчути це серцебиття не всюди можливо, в нас є пульс на правій та лівій руці, і це як Північний та Південний полюси.Там ми виміряємо, вирахуємо та знайдемо закономірності, — додав Євген Дикий.

Власними історіями також поділився уродженець Миколаєва Андрій Зотов, який нещодавно повернувся з експедицій. Під час своєї поїздки біолог вивчав угруповання фітопланктону в районі Антарктичного півострову.

— В Антарктиді неймовірний світ, там абсолютно все виглядає по-іншому і своя специфічна атмосфера. Це не передати словами, це треба побачити. За антарктичною конвенцією, наближатися до тварин ближче ніж на 3 метра не можна, але вони абсолютно не бояться людей і самі підходять. Підходять птахи, тюлені, морські котики, пінгвіни іноді навіть оточують. Вони наближаються до людей взагалі без страху. Кити це взагалі окрема історія, це кожного разу сильно вражає, — сказав Андрій Зотов.

Науковець додав, що зараз є необхідність у молодих людях, які прагнуть займатися наукою та вивченням Антарктиди.

— Зараз дуже небагато молодих людей, які дійсно мають ентузіазм у цьому сенсі. Але завжди є люди, яким подобається займатися наукою і які мають для цього певні здібності та таланти. Таких людей важно знайти, тому їх треба цінувати. Якщо когось цей захід надихне — це буде чудово, — підкреслив Андрій Зотов.

Андрій Зотов. Фото НикВести

Студент спеціальності агротехнології одного з миколаївських університетів поділився, що відвідав виставку разом з одногрупниками та викладачами. Особливо сподобались фотографії та історії про українських науковців, які працюють на станції та фотографії з місцевими краєвидами та тваринами, каже він.

— Мені дуже сподобалось. Послухав лекторів і зрозумів, що мені також було б цікаво колись потрапити на одну з таких експедицій, як і вони. Вже якось більш мотивований навчатися. Дуже здорово, що у студентів є можливість прийти та дізнатися про це більше, — сказав Кирило.

Відвідувачі виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Відвідувачі виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографії та артефакти, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографії, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Відвідувачка виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Фотографії та артефакти, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографії, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Китовий вус, представлений на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Відвідувачі виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Відвідувачі виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Виставка «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Фотографії, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Виставка «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність» у Миколаєві. Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Відвідувачка виставки з плюшевим пінгвіном. Фото НикВести

Євген Дикий та Андрій Зотов. Фото НикВести

Фотографії, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографія, представлена на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографії, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

Фотографії та артефакт, представлені на виставці «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Фото НикВести

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