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Адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати Миколаївської міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 48 мільйонів 958 тисяч 503 гривні на збір та вивезення сміття у своїх районах. Зокрема, тільки адміністрації Корабельного району було збільшено фінансування на 2,5 мільйона гривень:
Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура вимагає ліквідувати стихійне сміттєзвалище біля села Костянтинівка. Ураховуючи, що несанкціоновані гори сміття забруднюють довкілля та негативно впливають на здоров’я людей, адже вони, на відміну від полігонів, не є спеціалізовано обладнаними, прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом.
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Адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати Миколаївської міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 48 мільйонів 958 тисяч 503 гривні на збір та вивезення сміття у своїх районах. Зокрема, тільки адміністрації Корабельного району було збільшено фінансування на 2,5 мільйона гривень:
Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура вимагає ліквідувати стихійне сміттєзвалище біля села Костянтинівка. Ураховуючи, що несанкціоновані гори сміття забруднюють довкілля та негативно впливають на здоров’я людей, адже вони, на відміну від полігонів, не є спеціалізовано обладнаними, прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом.