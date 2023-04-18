Адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.

Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати Миколаївської міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».

Загалом адміністрації отримають 48 мільйонів 958 тисяч 503 гривні на збір та вивезення сміття у своїх районах. Зокрема, тільки адміністрації Корабельного району було збільшено фінансування на 2,5 мільйона гривень:

12 мільйонів 737 тисяч 900 гривень — адміністрація Заводського району;

14 мільйонів 49 тисяч гривень — адміністрація Центрального району;

16 мільйонів 871 тисяча 603 гривні — адміністрація Інгульського району;

5 мільйонів 300 тисяч гривень — адміністрація Корабельного району (на початку року було 2,8).