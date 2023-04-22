Суд підтвердив факт змови під час закупівлі робіт з реконструкції ПК «‎Молодіжний»‎ у Миколаєві та поставив крапку у справі про штаф у 6,6 мільйонів гривень за корупційну діяльність під час торгів.

Про це йдеться на сайті Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» звернулося до Антимонопольного комітету з проханням визнати недійсним рішення від 26 грудня 2019, згідно з яким, товариство було притягнуто до відповідальності за спотворення результатів торгів на закупівлю робіт з реконструкції міського палацу культури у Миколаєві.

— Раніше Комітет встановив, що у 2017 році ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» спільно з TOB «ІНВЕСТ - БУД» вдалися до узгоджених дій під час їх участі у закупівлі послуг з реконструкції Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» (по вулиці Васляєва, 1), – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у ході проведення розслідування було встановлено, що обидва учасники укладали договори на оренду одного й того ж обладнання з одним і тим самим суб’єктом, мають спільних працівників, у матеріалах тендерної пропозиції вказують одне й те ж місцезнаходження тощо.

— Зважаючи на ці та низку інших встановлених фактів, Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала дії ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, – повідомили в Комітеті.

Так, за вчинене порушення на ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» накладено штраф розмірі 6 650 533 гривень. Своїм рішенням суд поставив остаточну крапку у справі про змову та підтвердив факт корупційної діяльності, закріпивши за компанією вказаний штраф.

Нагадаємо, у Миколаєві хочуть відбудувати зруйнований окупантами ПК «Корабельний». Міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний», який в липні минулого року був зруйнований через ракетну атаку російських терористів. Один зі шляхів, які розглядає влада Миколаєва – знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.